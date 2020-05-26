Песков допустил проведения саммита большой пятерки Совбеза ООН онлайн

Существует вероятность, что саммит «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН пройдет в онлайн-режиме. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения лидеров. Это первое. И второе – от успешности работы экспертов по подготовке почвы для контактов на высшем уровне», — сказал он.

По словам Пескова, вероятность проведения саммита в сентябре «весьма ничтожная» из-за пандемии коронавируса. Кроме того, еще не закончена работа по согласованию общих документов, которая всегда предшествует проведению саммита.

15 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проведение саммита «ядерной пятерки» Совета Безопасности ООН всё еще актуально.

Также Лавров подчеркнул, что представители тех стран, которые должны принять участие во встрече, постоянно отмечают необходимость в проведении этого мероприятия.

На Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле 23 января президент России Владимир Путин призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В начале марта президент США Дональд Трамп подтвердил свое согласие на саммит с лидерами «ядерной пятерки» и заявил о готовности обсудить контроль над вооружениями. Идею одобрили и в ООН, отмечает «Газета.ру».

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что очный саммит СБ ООН состоится в 2020 году и «будет полезен для всего мирового сообщества».

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.