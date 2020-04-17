Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. Об этом заявил 17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в указе президента о дате представления декларации речь идет о переносе подачи деклараций чиновниками на 1 августа, уточняет «РИА Новости».

Указ о переносе до 1 августа срока отчета чиновников о доходах и имуществе Путин подписал ранее в пятницу. Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Также до 1 августа отсрочено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

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