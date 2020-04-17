Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

17 апреля 2020     6
Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. Об этом заявил 17 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в указе президента о дате представления декларации речь идет о переносе подачи деклараций чиновниками на 1 августа, уточняет «РИА Новости».

Указ о переносе до 1 августа срока отчета чиновников о доходах и имуществе Путин подписал ранее в пятницу. Речь идет о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Также до 1 августа отсрочено представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год для руководителей федеральных госучреждений.

Новость дополняется

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Петербурге медики массово заразились коронавирусом
В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

В Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медицинских работников. Об этом сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» главврач больницы Денис Гусев. …


Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч
Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч

Число жертв коронавируса в мире перевалило за 150 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Университета Джонса Хопкинса. Согласно информации на …


Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»
Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский раскритиковал меры по борьбе с пандемией коронавируса, в частности, систему пропусков. Его слова …


Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников
Песков назвал причину переноса сроков подачи деклараций чиновников

Указ президента России Владимира Путина о переносе сроков подачи деклараций о доходах чиновников связан с режимом самоизоляции некоторых сотрудников. Об …


Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных
Коечный фронт: руководители регионов готовятся к росту числа зараженных

Российские регионы готовятся к росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Известиям» заявили руководители субъектов РФ по итогам совещания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты