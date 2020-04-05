Песков назвал продление нерабочих дней огромной нагрузкой для экономики

Продление нерабочих дней в России ― чрезвычайно огромная нагрузка для экономической жизни страны. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин подписал закон об упрощенном порядке выбора подрядчиков для Крыма и Севастополя До 31 декабря 2022 года в Республике Крым и г. Севастополе будет действовать упрощенный порядок выбора подрядчика. Закон об этом приняла Госдума, одобрил Совет …



В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 500 14:44 В Белоруссии число случаев заражение коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500, 8 человек умерли. «В Беларуси по состоянию на 5 …



Аксенов рассказал, насколько хватит запасов воды в Крыму В Симферопольском водохранилище сейчас 11 млн. кубометров воды; в Партизанском – 11,4 млн; Аянском – 3 млн. Суммарный запас воды …



В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение Сегодня, 5 апреля, во второй половине дня усилится северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать до 17-22 м/с, сообщает Главное управление …

