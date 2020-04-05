Песков назвал продление нерабочих дней огромной нагрузкой для экономики

Продление нерабочих дней в России ― чрезвычайно огромная нагрузка для экономической жизни страны. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Источник: Газета Известия
Продление нерабочих дней в России ― чрезвычайно огромная нагрузка для экономической жизни страны. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Источник: Газета Известия
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