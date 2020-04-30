Песков оценил российские тесты на коронавирус

Российские тестовые системы, определяющие наличие коронавирусной инфекции, лучше многих зарубежных аналогов. Об этом 30 апреля рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

«Есть китайские тесты, которые гораздо хуже нашей системы анализа. Есть европейские тесты, которые лучше нашей (системы анализа. — Ред.), и так далее. Есть наши тесты, которые гораздо лучше большей части мировых аналогов», — заявил он в интервью RTVI.

Представитель Кремля добавил, что все тесты имеют определенную долю погрешности. Тем не менее, по его признанию, чиновников из администрации главы государства регулярно проверяют на наличие инфекции.

28 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России проведено более 3,1 млн тестов для диагностики коронавируса. При этом Москва лидирует среди мегаполисов мира по количеству тестирований на 100 тыс. человек.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день заражены 99 тыс. человек.

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