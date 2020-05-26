Песков подчеркнул неизменность отношения Путина к народу Украины

Отношение президента России Владимира Путина к украинскому народу не менялось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя позицию Москвы по отношению к политике Киева.

На российском телевидении, помимо официальной позиции Кремля, многие высказывают личные мнения, отметил он, говоря об упоминании слова «нацист»в эфире телеканалов РФ относительно украинского руководства.

«Я, честно говоря, не слышал, чтобы Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский — Ред.) называли нацистом», — отметил он. Также представитель Кремля поинтересовался, кто именно так выразился об украинских властях. По словам Пескова, на российском телевидении «много горячих голов».

Общественная реакция на обстрелы мирного населения понятна и неизбежна, отметил он. «А что касается отношения к украинскому народу — это отношение никогда не менялось. По крайне мере, в нашей стране. И глава государства это отношение не меняет», — напомнил Песков.

20 мая Киев отверг обвинения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в том, что ее территорию обстреляли.

В этот же день появились сообщения о том, что власти ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать огнем на обстрелы в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики — ДНР и ЛНР. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.