Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

30 мая 2020     15
Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу. По его словам, он начал отращивать ее, когда узнал, что заразился коронавирусом, и избавится в ознаменование полной победы над болезнью «и де-факто, и де-юре».

Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с рассказом Пескова выложил у себя в Instagram журналист Павел Зарубин. Кремлевский спикер рассказал, что пятилетняя дочь Надя требует от него возвращения к привычному внешнему виду.

29 мая Песков заявил журналистам, что появление бороды — это не смена имиджа, он «просто не брился».

Видео с Песковым, который сажает деревья вместе с семьей, 29 мая опубликовала в соцсетях его супруга Татьяна Навка. Пользователи обратили внимание, что помимо привычных усов у него появилась седая борода.

Песков сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса 12 мая. На следующий день в интервью он рассказал, что первые симптомы коронавируса у него появились, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. 25 мая Навка сообщила, что Пескова выписали из больницы, однако еще неделю он пробудет на карантине.

В 2014 году Песков сбрил усы, проиграв спор со старшей дочерью Елизаветой (он пообещал сделать это, если она успешно сдаст ЕГЭ). Через две недели он снова начал их отращивать.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе
ФСБ ликвидировала укрывшихся в кафе террористов в ходе спецоперации на Кавказе

В городе Сунжа республики Ингушетия в ходе контртеррористической операции (КТО) были ликвидированы два террориста. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Фамилия …


Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер российского театра умер от коронавируса

Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили …


Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов
Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов

Российский певец Григорий Лепс призвал жалующихся на бедственное положение артистов работать. Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом …


40 крымских санаториев готовы принять местных жителей с 15 июня
40 крымских санаториев готовы принять местных жителей с 15 июня

В правительстве Крыма подготовили и согласовали с федеральным центром программу поэтапного возобновления работы санаториев и гостиниц. Первыми откроются те, кто …


Известному севастопольскому доктору Владимиру Толлю сегодня исполнилось бы 85 лет
Известному севастопольскому доктору Владимиру Толлю сегодня исполнилось бы 85 лет

Сегодня 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Толля. Для многих севастопольцев он был и остается просто доктор Толль. Потомственный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты