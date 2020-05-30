Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу. По его словам, он начал отращивать ее, когда узнал, что заразился коронавирусом, и избавится в ознаменование полной победы над болезнью «и де-факто, и де-юре».

Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с рассказом Пескова выложил у себя в Instagram журналист Павел Зарубин. Кремлевский спикер рассказал, что пятилетняя дочь Надя требует от него возвращения к привычному внешнему виду.

29 мая Песков заявил журналистам, что появление бороды — это не смена имиджа, он «просто не брился».

Видео с Песковым, который сажает деревья вместе с семьей, 29 мая опубликовала в соцсетях его супруга Татьяна Навка. Пользователи обратили внимание, что помимо привычных усов у него появилась седая борода.

Песков сообщил о своей госпитализации из-за коронавируса 12 мая. На следующий день в интервью он рассказал, что первые симптомы коронавируса у него появились, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. 25 мая Навка сообщила, что Пескова выписали из больницы, однако еще неделю он пробудет на карантине.

В 2014 году Песков сбрил усы, проиграв спор со старшей дочерью Елизаветой (он пообещал сделать это, если она успешно сдаст ЕГЭ). Через две недели он снова начал их отращивать.