Песков прокомментировал доклад об условиях ведения бизнеса в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ежегодный доклад об оценке условий ведения бизнеса в стране, представленный уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Согласно документу, поддержку государства в период пандемии коронавируса смогли получить около 10% компаний в стране. Утверждается, что по основному ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей входят 25,9% опрошенных компаний, из них государственными мерами воспользовались 35,4%, то есть «меньшая часть субъектов предпринимательства в России».

«Процент тех, кто воспользовался господдержкой, еще предстоит уточнить. Поддержка направлена в первую очередь на тех, кто сохранил рабочие места, работает в белую, не имеет задолженностей по налогам и так далее», — сказал Песков 28 мая.

Он подчеркнул, что не все предприниматели подходят под критерии, требуемые для получения господдержки. Те компании, которые соответствуют этим параметрам, могут воспользоваться предложенной властями поддержкой в период пандемии коронавируса.

Процесс получения различных видов активности идет достаточно активно, добавил Песков.

В докладе Титова утверждается, что за время функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в России поступило более 79 тыс. обращений, большинство из них связаны с обжалованием фактов уголовного преследования, проблемами малого и среднего бизнеса, вопросами в сфере земельно-имущественных отношений и кадастра, торговли, строительства и ЖКХ и других. Также доклад включает в себя предложения по совершенствованию правового положения субъектов бизнеса.

В прошлогоднем докладе Титов, в частности, подчеркнул, что проблемы в бизнесе прежде всего касаются уголовного преследования предпринимателей: более 80% опрошенных заявили, что не считают ведение бизнеса в России безопасным делом.