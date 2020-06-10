Песков рассказал о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам в Конституцию в любой из семи дней с 25 июня по 1 июля, отведенных для проведения процедуры. Об этом в среду, 10 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Он может проголосовать в любой из семи дней, но пока планирует принять участие в голосовании лично», — сказал Песков.

Кроме этого, Пескову задали вопрос о том, будет ли Кремль давать рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по голосованию, учитывая увеличение количества регистрируемых случаев коронавируса в регионах. По словам пресс-секретаря, ситуация тщательно мониторится Роспотребнадзором, и пока никаких дополнительных замечаний не высказывалось.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному Собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

В итоге было принято решение о возможности проголосовать с 25 июня по 1 июля — это позволит избежать слишком большого количества людей на участках.