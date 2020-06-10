Песков рассказал о планах Путина лично проголосовать по поправкам

10 июня 2020     14
Песков рассказал о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин может проголосовать по поправкам в Конституцию в любой из семи дней с 25 июня по 1 июля, отведенных для проведения процедуры. Об этом в среду, 10 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Он может проголосовать в любой из семи дней, но пока планирует принять участие в голосовании лично», — сказал Песков.

Кроме этого, Пескову задали вопрос о том, будет ли Кремль давать рекомендации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по голосованию, учитывая увеличение количества регистрируемых случаев коронавируса в регионах. По словам пресс-секретаря, ситуация тщательно мониторится Роспотребнадзором, и пока никаких дополнительных замечаний не высказывалось.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному Собранию 15 января.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

В итоге было принято решение о возможности проголосовать с 25 июня по 1 июля — это позволит избежать слишком большого количества людей на участках.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом
В Крыму скончалась пациентка с коронавирусом

В реанимации Симферопольской больницы 9 июня скончалась пациентка с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». У женщины была зафиксирована двухсторонняя пневмония, пациентка …


Названа дата выборов губернатора Севастополя
Названа дата выборов губернатора Севастополя

Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили дату проведения выборов главы города.  Внеочередное заседание Законодательного собрания получилось рекордно коротким. Депутаты рассматривали всего …


В Севастополе не выявлено больных коронавирусом
В Севастополе не выявлено больных коронавирусом

На утро 10 июня в Севастополе новых случаев коронавируса не зафиксировано, как и днём ранее. Всего с начала года в …


Крымские музеи откроются с 15 июня
Крымские музеи откроются с 15 июня

В указ главы Республики Крым о режиме повышенной готовности внесены правки, исключающие запрет на работу музеев. «С соблюдением всех мер …


В Севастополе за год заменят более 100 лифтов
В Севастополе за год заменят более 100 лифтов

До конца 2020 года планируется заменить 119 лифтов в многоквартирных жилых домах. «В этом году мы планируем заменить 119 лифтов. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты