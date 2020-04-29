Песков сообщил о работе регионов в авральном режиме из-за коронавируса

Регионы России работают в авральном режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Ведется напряженная работа в каждом из регионов, все работают собственно в авральном режиме, который соответствует, наверное, беспрецедентности вот этой ситуации с пандемией», — отметил Песков.

По его словам, до 12 мая главы регионов должны будут разработать план поэтапного снятия ограничений с учетом текущей динамики.

Песков также подчеркнул, что более интенсивный рост количества инфицированных наблюдается именно в регионах, а не в Москве. Когда угроза дальнейшего распространения инфекции отступит, расширенные полномочия глав регионов по борьбе с коронавирусом будут не нужны, добавил Песков.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев заболевания.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России коронавирусом заразились 0,07% населения, умерли 0,0007% жителей. В топ-10 стран по количеству заболевших это соотношение меньше только у Китая — 0,01% и 0,0003% соответственно. При этом, по данным ООН, население России в 2019 году достигло 143,9 млн человек, а Китая — 1,42 млрд. Худшие показатели в мире демонстрирует Испания. При общей численности населения в 46,4 млн, инфекция поразила 0,5%, число жертв составило 0,05%.