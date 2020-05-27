Песков уточнил вероятность объявления дня проведения парада Победы выходным

День проведения парада Победы в Москве — среда, 24 июня, могут сделать выходным. Соответствующее заявление журналистам сделал в среду, 27 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что мероприятие посетит президент Абхазии Аслан Бжания. Приглашение посетить парад Победы в Москве также приняли президент Молдавии Игорь Додон, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Накануне глава государства Владимир Путин отдал приказ начать подготовку к военному параду. Мероприятие назначено на 24 июня — день Парада победителей 1945 года. Акцию «Бессмертный полк» глава государства предложил провести 26 июля.

Традиционные мероприятия ко Дню Победы, которые проводятся 9 мая, в этом году перенесли из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. При этом, авиационная часть не отменялась и состоялась в Москве, во многих российских городах и на зарубежных военных базах РФ.

По данным оперштаба на 27 мая, количество выявленных в Москве случаев заболевания COVID-19 за последние сутки оказалось минимальным с 23 апреля. За минувшие 24 часа число выявленных новых случаев коронавируса составило 2140, общее количество случаев в столице достигло 171 443. Выздоровели 67 458 пациентов. Умерли 2183.

Всего в России с момента распространения инфекции зафиксировано 370 680 случаев заболевания COVID-19. 142 208 пациентов вылечились, 3968 скончались.

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