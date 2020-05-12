Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи

12 мая 2020     6
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи

Певица Тося Чайкина рассказала в Instagram о том, как ее избивал возлюбленный, известный музыкант, имя которого она не стала уточнять. В комментариях к посту артистка намекнула, что речь идет о хип-хоп-исполнителе Ассаи (Алексей Косов), а также показала синяки и следы насилия.

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Впервые артист якобы избил ее в августе 2016 года. Перед этим они уже некоторое время встречались и гастролировали вместе. «Я была избита. Настолько, что мое тело было все в синяках, мне было тяжело дышать и двигать конечностями, мое лицо опухло от синяков, порванная мочка уха, кровоподтеки на шее, боли и головокружение», — поведала она.

«Через два месяца он сделал мне предложение, и я согласилась, только ничего не поменялось», — рассказала певица, подчеркнув, что «все вышесказанное повторялось неоднократно».

По словам артистки, их отношения завершились в августе 2017 года — мужчина привез ее вещи и заявил, что бросает ее. Когда певица «по старой памяти начала умолять его о прощении», он принялся ее избивать. Это произошло на улице, и ей помог проходивший мимо мужчина.

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Источник: Лента.Ру

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