Пилот посадил самолет на оживленном шоссе и едва избежал катастрофы

17 апреля 2020     10
Пилот посадил самолет на оживленном шоссе и едва избежал катастрофы

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на оживленном шоссе в Канаде и едва избежал катастрофы. Кадры инцидента публикует Daily Mail.

На видео, снятом одним из очевидцев, белый Piper PA-28 плавно подлетает к дороге, по которой плотно едут автомобили. Затем лайнер аккуратно приземляется, в то время как остальные водители уступают ему дорогу.

Некоторым машинам пришлось полностью остановить, чтобы избежать столкновения. После этого пилот начал съезжать вправо, чтобы уступить другим участникам движения дорогу.

Согласно информации источника, инцидент произошел неподалеку от аэропорта города Квебек. Как сообщили в местной полиции, в результате произошедшего никто не пострадал.

В январе пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и приземлился посреди улицы в Иране. Инцидент произошел с лайнером иранской авиакомпании Caspian Airlines, который следовал из Тегерана в Бендер-Махшехр. Во время посадки перевозивший 135 пассажиров самолет выскользнул с ВПП и попал на шоссе.

Источник: Лента.Ру

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