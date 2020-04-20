Пилот SSJ-100 пойдет под суд за сгоревший в Шереметьево самолет

20 апреля 2020     17
Пилот SSJ-100 пойдет под суд за сгоревший в Шереметьево самолет

Пилот SSJ-100 Денис Евдокимов пойдет под суд за сгоревший 5 мая 2019 года в Шереметьево самолет. Об этом в понедельник, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Уголовное дело будет рассмотрено в Химкинском городском суде Московской области. Евдокимову предъявлено обвинение по части третей статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб»).

Как сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в рамках уголовного дела были проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего.

В ходе следствия были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. Установлено, что они никак не могли повлиять на произошедшее. После изучения данных бортовых регистраторов следователи пришли к выводу, что они опровергают версию Евдокимова о возможной неисправности воздушного судна.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Он следовал рейсом Москва — Мурманск, однако был вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира судна и других членов экипажа, в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью и отказала автоматика.

По данным следствия, командир экипажа провел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу. В результате его действия привели к разрушению и возгоранию самолета. В авиакатастрофе погибли 40 пассажиров и один член экипажа, еще 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

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Источник: Лента.Ру

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