Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

31 мая 2020     14
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.

По словам автора книги о безопасности полетов, Бена Шервуда, отсутствие обуви на ногах может помешать экстренной эвакуации. Так, 80% катастроф происходят в течение первых трех минут полета или в восемь минут посадки, пишет Express.

Если же человек будет без обуви, то вряд ли он сможет оперативно и безопасно покинуть самолет.

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает их быстрой эвакуации.

Также сотрудники авиакомпаний призвали никогда не ходить босиком в туалеты самолетов. По их словам «в 9 из 10 случаев на полу не вода», ведь убирают туалеты только в конце маршрута.

Ранее в мае, стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета. По ее словам, качество воды на там крайне низкое.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Чтобы бросить курить, человеку необходимо менять образ мышления и поведения, а также поведенческие стереотипы. Об этом в интервью RT рассказал …


Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
Бёрнс победил Вудли в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

07:31 Гилберт Бёрнс одержал победу над Тайроном Вудли в главном поединке турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе. Бой продлился …


В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час
В Лос-Анджелесе, Филадельфии и Атланте ввели комендантский час

В Лос-Анджелесе, Атланте и Филадельфии ввели комендантский час из-за протестов против полицейского произвола, спровоцированных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом …


Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета. По словам автора книги о безопасности полетов, Бена Шервуда, …


Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу
Медведев оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

Выход США из Договора по открытому небу и возможное непродление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вредит международной безопасности. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты