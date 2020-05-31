Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.

По словам автора книги о безопасности полетов, Бена Шервуда, отсутствие обуви на ногах может помешать экстренной эвакуации. Так, 80% катастроф происходят в течение первых трех минут полета или в восемь минут посадки, пишет Express.

Если же человек будет без обуви, то вряд ли он сможет оперативно и безопасно покинуть самолет.

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает их быстрой эвакуации.

Также сотрудники авиакомпаний призвали никогда не ходить босиком в туалеты самолетов. По их словам «в 9 из 10 случаев на полу не вода», ведь убирают туалеты только в конце маршрута.

Ранее в мае, стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной, рассказала, почему стоит отказываться от употребления кофе или чая на борту самолета. По ее словам, качество воды на там крайне низкое.