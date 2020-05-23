Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо

23 мая 2020     10
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо

Пилоты самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», разбившегося под Карачи, перед крушением пытались посадить самолет на брюхо, Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте местных авиаспоттеров.

Фотографы, снявшие самолет в последние минуты перед падением, утверждают, что лайнер пошел на второй круг после первой неудачной попытки приземлиться.

Кроме того, по утверждению споттеров, у лайнера перед падением был виден небольшой дым, исходящий из обоих двигателей.

Пилоты пакистанского пассажирского самолета во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем. Наземные службы обратили внимание, что борт PK8303 начал отклоняться влево. «Движемся прямо, потеряли двигатель», — ответил пилот. После этого диспетчеры заявили, что Airbus A320 может садиться на любую из двух взлетно-посадочных полос.

22 мая стало известно, что самолет авиакомпании «Пакистанские авиалинии» потерпел крушение в Карачи при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора. На борту было 90 пассажиров и 8 членов экипажа. По заявлению министр авиации Гулама Сарвар Хана, известно по меньшей мере о 90 погибших, на данный момент не установлена судьба восьмерых человек. Кроме того, в результате авиакатастрофы разрушены пять жилых домов, а также несколько автомобилей. Зафиксированы пострадавшие, на чьи дома рухнул авиалайнер

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом
Бразилия опередила Россию по числу заболевших коронавирусом

02:16 Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Бразилии достигло 330 890, теперь латиноамериканская республика опережает Россию по данному показателю. Источник: …


Число жертв пожара в Зеленодольске возросло до трёх
Число жертв пожара в Зеленодольске возросло до трёх

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены. Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство …


Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо
Пилоты разбившегося в Пакистане самолета пытались посадить лайнер на брюхо

Пилоты самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний», разбившегося под Карачи, перед крушением пытались посадить самолет на брюхо, Об этом говорится в …


В Ливии погиб предполагаемый российский наемник
В Ливии погиб предполагаемый российский наемник

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник. Видеозапись, на которой показано тело погибшего, опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель». Силы правительства национального согласия …


Число погибших в пожаре пациентов российской больницы выросло
Число погибших в пожаре пациентов российской больницы выросло

Число погибших в пожаре пациентов больницы в Зеленодольске (республика Татарстан) выросло до трех. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в региональном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты