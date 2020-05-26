Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

26 мая 2020     18
Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

Бывший первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса. О его смерти сообщил на своей странице в Facebook писатель Денис Драгунский во вторник, 26 мая.

Экс-министр скончался на 69-м году жизни, Драгунский назвал его своим «давним и верным другом».

«Владимир Михайлович Лопухин, человек, которому я многим обязан в своей духовной и умственной биографии. Царствие тебе Небесное, дорогой Володя, вечный покой и вечная память», — написал публицист.

Новость дополняется.

Источник: Газета Известия

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