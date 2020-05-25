Письмо погибшего солдата дошло до его брата через 80 лет

Отправленное британским солдатом в 1940 году письмо дошло до его брата спустя 80 лет. Об этом сообщает издание The Mirror.

26 мая 1940 года рядовой Гарри Коул (Harry Cole), которому тогда было 30 лет, отправил своей матери Розе письмо. Он написал, что немецкие солдаты скоро отступят и вернутся в Германию.

«Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Я переживу это», — написал Коул. Через три дня автор послания погиб от пули снайпера.

Письмо потерялось, когда британские войска были эвакуированы из Дюнкерка из-за быстрого немецкого наступления. Позже письмо нашел немецкий офицер. Он хранил его вместе с другими бумагами на чердаке своего дома, а после уборки в 1968 году отправил в Совет графства Суффолк, после чего документы были направлены в архив.

Архивариус Хайди Хьюгс (Heidi Hughes) заметила, что письмо было отправлено в дом, который находится в ее родной деревне. Она знала 87-летнего жителя деревни с такой же фамилией, как у отправителя. Этот мужчина, Клемми Коул (Clemmie Cole), подтвердил, что Гарри был его братом.

«Я был в шоке, когда получил письмо Гарри. Я был тронут его словами», — сказал Клемми.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании получила письмо, написанное ее женихом в 1941 году. Письмо было найдено в ходе операции компании Odyssey Marine Exploration, которая занимается поиском вещей, оставшихся на дне после масштабных кораблекрушений.

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Источник: Лента.Ру