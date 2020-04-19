Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока

19 апреля 2020     15
Пятилетний фанат английского клуба предложил другой команде деньги за игрока

Пятилетний фанат английского «Лидса» Дэниел Отен обратился в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брайтон» с просьбой оставить в его любимой команде защитника Бена Уайта. Письмо мальчика и ответ на него «чайки» опубликовали в своем Twitter.

Юный болельщик рассказал, что выступающий за белых на правах аренды 22-летний англичанин стал его любимым футболистом, поэтому он просит «Брайтон» продать Уайта. Отен также отметил, что готов потратить все свои сбережения (15 фунтов стерлингов), чтобы помочь сделке состояться.

В ответном письме «Брайтон» сообщил мальчику, что главный тренер команды и технический директор рассчитывают на Уайта и не планируют его продавать. При этом представители «чаек» отметили, что Отен явно очень здорово разбирается в молодых футболистах, поэтому в будущем может стать отличным скаутом.

«Брайтон» после 29 туров находится на 15-м месте в АПЛ. «Лидс» выступает во втором по силе английском дивизионе — чемпионшипе — и возглавляет турнирную таблицу после 37 туров. На данный момент оба соревнования приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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