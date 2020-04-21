Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

В американском городе Детройт, штат Мичиган, пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание The Detroit News.
В конце марта Скайлер Херберт (Skylar Herbert) стала жаловаться на головную боль, от которой не помогали обезболивающие средства. 23 марта родители показали ее врачу. Девочке прописали антибиотики от ангины и отправили домой.
Ее состояние не улучшалось, поэтому ребенка вновь отвезли в больницу. На этот раз у Скайлер обнаружили COVID-19. Болезнь протекала легко, поэтому вскоре ее выписали.
Через шесть часов девочке снова стало плохо: головная боль вернулась, температура поднялась до 37,8 градуса, началась рвота, а затем эпилептический припадок. Как выяснилось, коронавирус привел к развитию менингоэнцефалита — воспалению оболочек и вещества головного мозга.
Девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в течение двух недель. Ее состояние прекратило улучшаться, врачи предполагали, что наступила смерть мозга. В воскресенье, 19 апреля, родители Скайлер разрешили отключить оборудование, которое поддерживало жизнедеятельность ребенка.
По последним данным, 20 апреля в мире выявлено 2,43 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 166,3 тысячи человек, 637,4 тысячи человек выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 767,4 тысячи случаев заражения, погибли 40,8 тысячи человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
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Источник: Лента.Ру