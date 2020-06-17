Плещущийся у берега в Крыму дельфин подружился с псом и попал на видео

В Крыму приплывший к берегу дельфин подружился с псом. Видео необычной прогулки опубликовала в Instagram хозяйка собаки, блогер zvezdopad_vospominanij.

На кадрах видно, как овчарка подбежала дельфину, который плещется на побережье у мыса Опук, и лизнула его.

«Собака долго не замечала его, а потом увидела, заинтересовалась и залезла в воду, хотя обычно никогда этого не делает. А дельфины потом еще долго ловили рыбу в море», — рассказала блогер «Ленте.ру».

Она отметила, что во время съемок видео никто не пострадал, а дельфин не выбрасывался берег, а просто охотился за хамсой.

Ранее в сети появилось видео с косатками, подплывшими к лодкам с туристами на Сахалине. По словам автора ролика, появление морских хищников сделало их путешествие к древнему маяку «незабываемым».

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Источник: Лента.Ру