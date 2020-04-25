Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру

25 апреля 2020     6
Плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus. Серия снимков, которые были сделаны дистанционно с помощью веб-камеры, появилась в Instagram-аккаунте марки.

На первом размещенном кадре она попозировала топлес, прикрывая обнаженную грудь соломенной сумкой Jacquemus с кожаными ручками. На другом фото Феррейру запечатлели в зеленом бюстгальтере и широкой розовой шляпе. Ее также сфотографировали в бежевом платье в пол.

Фото опубликовано @jacquemus

Автором съемки выступил французский фотограф Пьер-Анж Карлотти (Pierre-Ange Carlotti), который ранее снимал таких знаменитостей, как Ирина Шейк, Белла Хадид и Рианна, а также сотрудничал с мировыми брендами, среди которых Proenza Schouler, Vetements и сам Jacquemus.

В апреле супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, также поучаствовала в фотосессии для Jacquemus. Она попозировала без бюстгальтера и трусов с маленькой коричневой сумкой марк, а на другом снимке Хадид запечатлели в кроп-топе, который оголяет часть ее груди.

В 2020 году дистанционные фотосессии на веб-камеру и FaceTime начали набирать популярность во время режима самоизоляции. Одним из первых таким приемом воспользовался итальянский фотограф Алессио Альби (Alessio Albi), запертый на карантин у себя дома. Он считает, что самоизоляция не препятствует творчеству.

Источник: Лента.Ру

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