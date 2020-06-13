Плющенко рассказал о выполненном Трусовой новом четверном прыжке

13 июня 2020     12
Плющенко рассказал о выполненном Трусовой новом четверном прыжке

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках фигуристки Александры Трусовой на сборах в Кисловодске. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Плющенко заявил, что Трусова сумела восстановить все четверные прыжки после перерыва. «Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, у нас настоящая команда», — отметил он. Олимпийский чемпион посчитал, что сборы помогут его спортсменам достигнуть высоких результатов в новом сезоне.

6 мая стало известно о переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе в новом сезоне.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020. Она стала первой спортсменкой, исполнившей на турнирах четверные лутц, тулуп и флип. Четверной риттбергер на официальных соревнованиях еще не выполнялся фигуристками.

Источник: Лента.Ру

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