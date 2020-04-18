По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом

Россия вышла на 10-е место по общему числу заболевших коронавирусом, потеснив с него Бельгию. Всего в нашей стране на 18 апреля 36793 официально установленных случаев COVID-19. Эксперты пояснили «Известиям», почему не надо бояться этих цифр и почему рост заболеваемости продолжится. А также рассказали, можно ли было избежать этого сценария. По их мнению, пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня. Однако уровень смертности от коронавируса в стране сейчас невысок — 0,7-0,8%, и это на порядок ниже, чем наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса.

Динамика сохранится

Инфекционисты и вирусологи призывают не пугаться рейтингов и цифр заболеваемости. Когда говорят о числе заразившихся коронавирусом, нужно учитывать, что в него входят и бессимптомные вирусоносители. А статистика больше всего зависит от объема тестирования, пояснил «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Насколько я знаю, наша страна, занимает второе место в мире по количеству проведенных тестов, — отметил он.

Эксперты сходятся во мнении, что число заболевших COVID-19 надо оценивать не в сравнении с другими странами, а в пересчете на численность населения.

— На 17 апреля у нас было примерно одинаковое количество выявленных случаев с Нидерландами и Канадой. Но это сравнение некорректное: там проживает всего 17 и 37 млн человек, а у нас 148 млн, — подчеркнул Иван Коновалов.

С ним согласен главный врач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков, который считает, что в общемировом рейтинге Россия выглядит неплохо. В беседе с «Известиями» он также отметил, что ситуация распространения коронавируса, несмотря на прирост выявленных случаев, сейчас стабильна, в том числе в Москве. А вот в некоторых регионах — например, в Санкт-Петербурге — динамика более тревожная.

Ежедневный прирост заболеваемости в последние дни составляет примерно 15% в сутки: чуть больше по России, чуть меньше по Москве, уточнил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. И пока в столице эта динамика сохранится — по крайней мере еще 10-12 дней. В целом он считает, что введение пропускного режима в Москве, хоть и довольно мягкого, должно дать положительный результат.

Работа над ошибками

Избежать массовых заражений в нашей стране было невозможно — ни одно государство не смогло уйти от COVID-19, отметил Иван Коновалов.

Все, что сделали в России по предупреждению распространения вируса, было адекватно. Введение карантина отсрочило коллапс в больницах, считает Евгений Тимаков. Проблема в том, что меры не исполнялись должным образом, в том числе самими гражданами, которые нарушали режим самоизоляции.

— Добавило число заболевших и то, что Россия не отменила полностью авиасообщение. Но это было практически невозможно, — сказал он «Известиям». — Инфекция все равно пришла бы в нашу страну, ну не в марте, так в мае. Этой участи мы не смогли бы избежать.

Росту заболеваемости способствовало то, что мы длительное время возвращали наших соотечественников из разных стран, согласился с коллегой руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

— У людей, которые прилетают на родину, широкий круг контактов: они идут по переходам, аэропортам, летят в самолетах, и их шансы заразиться и привезти сюда вирус очень большие, — пояснил он.

Ужесточение передвижения людей происходит на основе устаревших данных и попыток моделирования ситуации в будущем, подчеркнул Иван Коновалов. Чтобы свести к минимуму распространение COVID-19, нужно было закрывать границы России с другими странами и между регионами тогда, когда не было ни одного случая. Но это обернулось бы социальными и экономическими потрясениями. Люди, не осознавая серьезности ситуации — ведь угрозы, нет, никто не заболел — нарушали бы режим изоляции, отметил он.

Статистику заболеваемости ухудшают и некоторые управленческие решения, считает Виктор Зуев. Например, негативные последствия будут из-за столпотворения в московском метро 15 апреля, когда началась тотальная проверка пропусков.

В беспорядочной толпе степень инфицирования может быть даже больше, чем в вагоне метро, подтвердил завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. Ограничения в общественном транспорте вводить нужно, но очень аккуратно.

По его мнению, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России могла бы развиваться по более благополучному сценарию. Но некоторые просчеты были допущены с самого начала эпидемии.

— В России напрасно не развернули сразу все мощности по разработкам и производству средств диагностики коронавируса, — сказал «Известиям» Сергей Нетесов. — А надо было сразу же активно подключать частные компании, потому что у них развернуто массовое роботизированное производство и ПЦР-, и ИФА-тест-систем.

По мнению ученого, такую же ошибку допустили в США, Италии и Испании, но они ее уже исправили, и их кривые заболеваемости пошли вниз.

— Во-вторых, у нас не учли опасность бессимптомных носителей, а они вносят не меньший (если не больший) вклад в распространение вируса, чем ярко заболевшие, — добавил он.

В целом введенными в России мерами мы отодвинули и существенно «расплющили» пик динамики роста числа серьезно заболевших, добавил ученый. В результате появилось время на интенсивную модификацию системы здравоохранения, строительство дополнительных больниц. Но как минимум до конца месяца режим самоизоляции надо не просто сохранить, но ужесточить.

— Не исключено, что и май у нас будет непростой, — сказал Сергей Нетесов.

Нежелательная пятерка

Для того, чтобы регистрировать высокую заболеваемость, нужно иметь достаточно сильную медицинскую службу, которая сможет эти случаи выявлять, уверен Александр Лукашев.

— Страны, где практически нет медицинской службы, могут не попасть даже в сотню по количеству выявленных случаев, но это не значит, что там нет заболеваемости. Я бы не стал заострять внимание на суммарном количестве случаев. Наверное, большее значение для нас имеет статистика тяжелых случаев и летальных исходов, — сказал он.

Пока, по мнению врача, эти показатели удается держать на очень низком уровне (0,7-0,8% случаев с летальным исходом), и благодаря эффективному выявлению легких случаев, и потому, что медицинские учреждения успели подготовиться.

— Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения вируса. Поэтому здесь у нас очевидный успех, — сказал он.

Кривая заболеваемости продолжит ползти вверх, и сейчас это во многом обусловлено резким увеличением объемов диагностики, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— При этом сократилось и количество ложных результатов, поскольку к тестированию привлечены частные лаборатории с большой степенью автоматизации диагностических процедур, — сказал Сергей Нетесов. — Именно поэтому к концу следующей недели будут получены устойчивые данные по динамике количества зараженных.

Виктор Зуев считает, что в первую пятерку этого жуткого «рейтинга» Россия не попадет.

— Все-таки, те меры, которые принимаются, и вся линия нашего поведения дают хороший результат. Люди стали более дисциплинированными, и об этом свидетельствует косвенный фактор — появилось огромное количество волонтеров, помогающим тем, кто находится в изоляции, — отметил он.

Главное сейчас, по мнению врача, — всеми силами и стараниями прервать передачу вируса от одного человека к другому, а достигается это соблюдением карантина, мерой известной еще со Средних веков.

Беспристрастная аналитика

Динамика распространения коронавируса в разных странах быстро меняется. Если в начале марта Россия по приросту новых случаев за сутки была на 40 месте, то 10 апреля она вошла в «топ-10». Через пять дней страна оказалась уже на шестом месте, практически ежедневно делая шаг наверх по лестнице эпидемии.

По прогнозу российского аналитика Бориса Овчинникова, директора по исследованиям исследовательского агентства Data Insight, после ближайших выходных РФ может занять второе место в мире по ежедневному приросту общего количества зараженных.

— В странах, которые пока опережают Россию по общему количеству заразившихся, количество новых случаев стабилизировалось или даже сокращается, — у нас же каждый или почти каждый день количество новых кейсов растет, — рассказал Борис Овчинников. — Даже если исходить из того, что это будет не экспоненциальный, а линейный рост, к понедельнику или вторнику страна выйдет на 4,5-5 тыс. новых случаев в сутки.

Пока в официальной статистике нет никаких сигналов к тому, что ежедневный прирост стабилизируется на текущем уровне — около 4 тыс. человек в сутки.

В странах с большим количеством заразившихся — Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании, Иране, Турции — аналогичный показатель или колеблется в районе 4-5 тыс. в день, или уже существенно сократился.

Помимо непосредственного количества заболевших, аналитик предложил обратить внимание на темпы увеличения общего числа зараженных. Например, если усреднить статистику за период с 9 по 16 апреля, среднесуточный прирост к числу инфицированных в России составил 16,9%.

В то же время в странах, где намного больше само число зараженных, скорость роста количества выявленных носителей в среднем равна 4,6%, и нигде не поднимается выше 8,5%. Более высокими темпами прироста больных, чем в России, обладают только Белоруссия, Бангладеш и Джибути — около 20%, однако там общее число выявленных больных и количество новых кейсов в день в 7-60 раз меньше, чем в России.

Надежда есть

С точки зрения старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артура Каримова, стремительного роста все же можно будет избежать. Эпидемиологическая ситуация в России сейчас развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценариями.

Напомним, что первый описывает ситуацию, когда никакие меры не принимаются — в этом случае число заболевших растет экспоненциально. Во втором — меры принимаются максимально жесткие (как в Китае) — тогда эпидемия постепенно затухает.

В первом случае болезнь получит максимально широкое распространение, во втором — есть шансы возвращения к нормальной жизни к концу июня, считает эксперт.

— В России принимаемые меры носят промежуточный характер — их не всегда достаточно для эффективного снижения числа новых больных. При этом мы наблюдаем не экспоненциальный рост, а субэкспоненциальный, что немного медленнее, — пояснил Артур Каримов. — Это означает, что пика эпидемия в нашей стране достигнет к середине мая с выходом на плато к первой декаде июня.

На ближайшее время, по его мнению, прогноз такой: в течение недели число зарегистрированных случаев будет расти, однако, скорее всего, не превысит 68-72 тыс. человек к 23 апреля.

Стоит помнить, говорит Артур Каримов, что помимо обнаруженных больных, в популяции существует еще большое количество «скрытых» носителей вируса, а инкубационный период SARS-2-CoV может длиться 14 дней. Поскольку именно скрытые носители выступают главной «движущей силой» пандемии, а их число определить невозможно. В этом сейчас заключается основная сложность моделирования и прогнозирования динамики вируса.

Также эксперт добавил, что возможность резко взлететь по лестнице эпидемии существует практически в любой момент. Стоит раньше времени ослабить принимаемые меры и позволить болезни неконтролируемо распространяться.

Материал подготовили Валерия Нодельман, Светлана Казанцева, Ольга Коленцова, Ярослава Костенко