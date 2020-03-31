Победившая коронавирус 95-летняя прабабушка рассказала о болезни

31 марта 2020     16
Победившая коронавирус 95-летняя прабабушка рассказала о болезни

Пожилая жительница швейцарского города Ле-Локль, выздоровевшая от пневмонии COVID-19, рассказала, как протекала ее болезнь. Ее слова приводит новостной портал Newshub.

Победившая коронавирус 95-летняя прабабушка Гертруда Фаттон (Gertrude Fatton), у которой 10 внуков и 11 правнуков, неделю болела дома, прежде чем у нее начались проблемы с дыханием. Когда состояние больной осложнилось, ее отвезли на скорой в больницу города Ла-Шо-де-Фон. «Медики взяли у меня анализ крови и измерили артериальное давление. Они трижды в день вводили мне через вены антибиотики, — вспоминает она. — Это было очень тяжело, но в целом терпимо. Я не боялась умереть».

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20:35 — 16 марта

Гертруда провела неделю в отделении интенсивной терапии. По ее словам, она смогла победить болезнь благодаря антибиотикам и противомалярийному препарату хлорохин. «Помню, доктора позвонили мне и сказали, что у нее начал падать уровень кислорода в крови. У врачей было только 24 часа, чтобы спасти ее. Я очень-очень боялась, что той ночью я попрощаюсь с ней», — призналась Жаклин, дочь Гертруды.

На третий день после этого, по словам Жаклин, уровень кислорода в крови ее матери нормализовался. «Я могла разговаривать с ней по телефону два раза в день. Когда я заметила, что при общении со мной она стала меньше кашлять, я поняла, что мы победили болезнь», — добавила женщина.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Швейцарии превысило 14,8 тысячи. Скончались 300 инфицированных, 1,6 тысячи человек выздоровели.

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Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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