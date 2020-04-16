Победивший коронавирус 17-летний пациент сделал предупреждение подросткам

Юный житель ирландского города Дублин, победивший пневмонию COVID-19, сделал предупреждение подросткам. Его слова приводит Dublin Live.

Брэндон Фэй (Brandon Fay) начал проявлять симптомы коронавируса 25 марта. «Я жаловался на кашель и одышку, но списывал это на свою астму», — рассказал он. На следующий день юноша пошел на регулярное обследование в больницу, где у него и диагностировали COVID-19. «Уже через полчаса меня положили в палату. У меня пропал аппетит, мне было очень тяжело дышать. Благо, я не попал в реанимацию, и ко мне не подсоединяли аппараты», — добавил он.

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Ирландец провел три дня в полной изоляции, после чего его перевели в палату к двум другим пациентам с коронавирусом. «Я жутко нервничал, я чувствовал себя отрезанным от мира, ведь никто не мог посещать меня. Ко мне допускали только медсестер и врачей. Это был ужасный опыт», — отметил он. Благодаря лечению Фэй быстро пошел на поправку. В результате его выписали и перевели на домашний карантин.

Юноша признался, что в силу возраста он считал себя неуязвимым к пневмонии COVID-19. «Обращаюсь к тинейджерам, которые ходят на ночевки к друзьям, катаются вместе на великах, посещают пляжи и тусуются группами. Спросите себя, действительно ли это стоит того? Вы же распространяете вирус. Ладно, возможно, вы легко отделаетесь, но вы же можете заразить ваших родителей и бабушек с дедушками. Почему бы не подумать о них?» — высказался он.

Фэй посоветовал воспользоваться такими платформами, как Snapchat, Facebook, FaceTime или WhatsApp, чтобы поддерживать контакт с внешним миром. «Не выходите на улицу и не подвергайте вашу семью риску заражения. Если я смог заболеть пневмонией в свои 17 лет, значит можете и вы», — подытожил ирландец.

Ранее житель английского города Марлоу, графство Бакингемшир, зараженный коронавирусом нового типа, сделал предупреждение из отделения интенсивной терапии. В заключение он призвал людей перестать лихорадочно покупать продукты, не забывать соблюдать меры предосторожности и не рисковать здоровьем родных и близких.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру