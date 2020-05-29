«Почта России» начала доставлять лекарства

«Почта России» начала осуществлять доставку лекарств от дистрибуторов в аптеки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин уточнил, что речь идет о движении товаров только до аптек. При этом, добавил он, компания доставляет исключительно товары, которые не требуют специальных условий хранения и транспортировки.

По словам Скатина, в дальнейших планах «Почты России» — доставка более сложных товаров, требующих лицензирования. А третий этап развития этого направления предполагает доставку лекарств непосредственно покупателям.

В декабре 2019 года в трех отделениях «Почты России» в Самарской области начали продажу лекарственных препаратов, в том числе тех, что отпускаются по рецепту. Для этого региональное подразделение компании получило фармацевтическую лицензию. Как отметили в «Почте», в продажу поступил широкий перечень лекарственных препаратов по доступной цене. Для пилотного проекта выбраны отделения в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.

«Почта России» много лет ищет способы сделать более рентабельными почтовые отделения в небольших населенных пунктах, для чего занимается оказанием непрофильных услуг. В том числе в отделениях начали продавать пиво. Тогда в «Почте России» подчеркнули, что считают своей задачей «предоставить доступ населению к качественной, сертифицированной продукции».

https://www.kommersant.ru/doc/4358579?query=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Источник: Лента.Ру