Почти 100 га горящего леса потушили в Приморье

13 апреля 2020     12
Почти 100 га горящего леса потушили в Приморье

В Приморском крае за последние сутки потушили шесть лесных пожаров. Их общая площадь составила 97,5 га, сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.

По данным ведомства, очаги возгорания находились в Артемовском и Шкотовсом городских округах, а также Шкотовском и Ханкайском районах. Сильнее всего пострадал последний из перечисленных – площадь возгорания там составила 80 га, пишет ИА PrimaMedia.

В тушении были задействованы 50 человек и десять единиц техники.

По состоянию на понедельник, 13 апреля, в крае зафиксировано более 100 тепловых аномалий.

В марте в Приморском крае объявили начало пожароопасного сезона в 21 муниципалитете. Жителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. В лесах нужно окапывать костры, а также воздержаться от курения.

Источник: Газета Известия

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