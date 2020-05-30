Почти 15% коечного фонда России перепрофилировали для больных COVID-19

30 мая 2020     7
Почти 15% коечного фонда России перепрофилировали для больных COVID-19

Около 177 тыс. коек перепрофилировано в России для пациентов с коронавирусной инфекцией, это почти 15% от общего коечного фонда страны, заявил в субботу, 30 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

«Мы в стране сегодня имеем перепрофилированных уже 177 тыс. коек, это почти 15% от общего конечного фонда страны. Да, мы можем себе это позволить, но это сегодня становится уже крайней точкой, мы должны формировать технологии лекарственных технологий, управления инфекции, управления потоками пациентов совершенно в другом формате», — приводит его слова «РИА Новости».

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что больше половины коек в больницах для пациентов с коронавирусом, свободны. По словам градоначальника, число госпитализаций в столице из-за COVID-19 снизилось на 40% с 12 мая.

Президент отметил важность возвращения перепрофилированных коек к работе в плановом режиме.

22 мая Мурашко заявил, что количество пациентов с COVID-19 в российских больницах стабилизировалось.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

Источник: Газета Известия

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