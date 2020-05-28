Почти 4 тыс. жителей Башкортостана пострадали от укусов клещей

28 мая 2020     17
Почти 4 тыс

В Башкортостане почти 4 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей. В республике продолжается акарицидная обработка.

По данным Роспотребнадзора, за тот же период 2019 года было выявлено на 200 случаев укусов меньше. Около половины пациентов — дети. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

С начала сезона специалисты обработали противоклещевыми препаратами свыше 2 тыс. га территорий. Планируется провести обработку еще на 4 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Красноярске значительно возросла активность клещей. Численность вредителей превышает норму более чем в 400 раз. Из-за пандемии коронавируса акарицидная обработка началась на месяц позже обычного срока.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Арендаторам летних площадок общепита в Севастополе предоставят льготы
Арендаторам летних площадок общепита в Севастополе предоставят льготы

Владельцев нестационарных летних площадок общепита, арендующих эти места у города, до 31 июля освободили от арендной платы. Как сообщил сегодня …


В Севастополе принят документ о едином подрядчике
В Севастополе принят документ о едином подрядчике

Нормативный акт, регламентирующий механизм поиска единого подрядчика для Севастополя, принят на региональном уровне.  У правительства города появилась возможность выбирать единственного …


В Севастополе катера перешли на летнее расписание
В Севастополе катера перешли на летнее расписание

С 28 мая рейсовый морской транспорт в Севастополе изменил продолжительность работы. Катера перешли на летнее расписание. Севастопольский морской порт ограничил …


Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело на бывшего начальника штаба Черноморского флота
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело на бывшего начальника штаба Черноморского флота

На сайте генпрокуратуры Украины появилась информация о расследовании дела в отношении вице-адмирала, начальника штаба – первого заместителя командующего Черноморским флотом. …


РЖД отменяет социальную дистанцию в поездах дальнего следования
РЖД отменяет социальную дистанцию в поездах дальнего следования

С 29 мая билеты будут продаваться на все места вагона – ограничения по рассадке пассажиров с учетом социальной дистанции отменяются.  …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты