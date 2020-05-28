Почти 4 тыс. жителей Башкортостана пострадали от укусов клещей

В Башкортостане почти 4 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей. В республике продолжается акарицидная обработка.

По данным Роспотребнадзора, за тот же период 2019 года было выявлено на 200 случаев укусов меньше. Около половины пациентов — дети. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

С начала сезона специалисты обработали противоклещевыми препаратами свыше 2 тыс. га территорий. Планируется провести обработку еще на 4 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Красноярске значительно возросла активность клещей. Численность вредителей превышает норму более чем в 400 раз. Из-за пандемии коронавируса акарицидная обработка началась на месяц позже обычного срока.