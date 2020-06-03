Почти 80 т топлива собрали с поверхности реки Амбарная в Норильске

3 июня 2020     21
Почти 80 т топлива собрали с поверхности реки Амбарная в Норильске

После разлива топлива в районе ТЭЦ в Норильске спасатели собрали с поверхности реки Амбарная почти 80 т нефтепродуктов, сообщили в компании «Норильский никель» в среду, 3 июня.

«На 3 июня в районе ТЭЦ-3 в Норильске вывезено 800 куб. м загрязненного грунта и откачано 262 т дизельного топлива. Специалистами северного филиала морской спасательной службы с поверхности реки Амбарная собрано 78 т дизельного топлива», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Разлив топлива произошел 29 мая в Норильске из-за внезапного проседания опор и разгерметизации резервуара хранения. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. К 31 мая специалисты в общей сложности собрали более 100 т нефтепродуктов.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, информация о происшествии поступила в ведомство спустя два дня — 31 мая. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.

Расследованием причин и и последствий разлива будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета России. Начальник цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива, задержан в рамках расследования дела об утечке нефтепродуктов.

Источник: Газета Известия

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