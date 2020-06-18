Почти половина россиян назвала антибиотики средством от вирусов

Большая часть россиян (62%) знает, что антибиотики используют против бактерий. Однако почти половина (47%) уверена, что этот вид лекарств лечит также и от вирусов, свидетельствуют данные международного исследования Stada Health Report.

Также 24% опрошенных уверены, что антибиотики могут помочь против грибков, 11% — против опухолей, а еще 11% уверены, что лекарства помогут во всех этих ситуациях, передает ТАСС.

Осведомленность россиян о функционале антибиотиков примерно соответствует показателям жителей европейских стран. Так, о том, что эти лекарства используются против бактерий, знают 76% опрошенных в Германии, 67% — в Великобритании, 74% — в Испании. При этом то, что антибиотики применяются против вирусов, в этих странах верят 34%, 31% и 33% соответственно.

В сентябре 2019 года были опубликованы результаты опроса, согласно которым у 94% россиян есть дома аптечка и запас лекарств. Из тех, у кого есть аптечка, 81% хранит в ней средства от простуды и жаропонижающее, обезболивающие — 75%, средства для лечения порезов, травм, ожогов — 66%, средства для желудка, пищеварения — 64%, для нормализации давления — 55%, лекарства для «сердечников» — 53%, успокоительные — 52%, антибиотики — 50%, а антигистаминные, противоаллергические средства — 43%