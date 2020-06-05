Почти половина украинцев назвали страну разваливающейся

Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) жителей Украины считают, что страна разваливается.

Согласно результатам опроса, опубликованного на сайте учреждения в пятницу, 5 июня, 46,1% респондентов заявили, что страна близка к расколу, а 40,8% считают, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения».

46% опрошенных считают, что страна находится на стадии стагнации и не развивается, в связи с чем жизнь становится всё более невыносимой, 47,3% наоборот, считают, что Украина хоть и медленно, но превращается в современную развитую страну.

Опрос проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом телефонного интервью во всех областях Украины, кроме Донбасса, в исследовании приняли участие 1,5 человека.

Также в ходе опроса почти половина украинцев назвали русский язык историческим достоянием страны и согласились с необходимостью его развития.

Отмечается также, что 55,5% респондентов высказались за то, чтобы Украина в будущем полностью перешла на украинский язык, а 29,8% — за необходимость сделать русский вторым государственным языком.