Подмосковный суд арестовал адвоката Гладилина по подозрению в похищении

Солнечногорский городской суд арестовал адвоката Эдуарда Гладилина, который подозревается в организации похищения несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данный суда.

По предварительным данным, Гладилин арестован до 6 августа. В качестве меры пресечения было выбрано заключение под стражу.

Адвокат Эдуард Гладилин был задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника 11 июня. В доме юриста прошел обыск, затем его забрали на допрос.

16-летний сын адвоката Скрыпника ушел из дома и не вернулся 5 июня. 7 июня его нашли связанным в подмосковной деревне Каменки. Он заявил, что был похищен. Все это время и до похищения отцу юноши поступали угрозы.

Гладилин, который являлся адвокатом ныне покойного миллиардера Дмитрия Босова, рассматривается как инициатор отправки угроз в адрес Скрыпника. Кроме этого, задержанному вменяется участие в банде Аслана Гагиева, которая, как предполагается, и стоит за похищением.

При всем этом Эдуард Гладилин также является свидетелем по делу банды, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой — дочери бизнесмена Андрея Бурлакова, убитого членами группировки.

Аслан Гагиев, также известный как Джако, по данным следствия, создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Группировка причастна к убийству 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов.

Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года. Чтобы избежать отправки в Россию, он симулировал аэрофобию, однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.