Подорожание лекарств связали со скачками валютных курсов

Значительный рост цен на лекарства связан с изменением курса рубля, считают опрошенные «Известями» эксперты. Также свой вклад вносит снижение продаж. Общая «лекарственная» инфляция по итогам апреля составила 6,7%

«Из-за падения курса рубля этой весной для российских препаратов подорожало фармсырье, а в случае с иностранными препаратами изменилась закупочная цена», — сообщил основатель и гендиректор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков.

Дистрибьюторы уже в марте начали поднимать отпускные цены на 10-15%, добавила гендиректор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

«Не может не сыграть свою роль в формировании цен значительное падение продаж в апреле практически на 30% по сравнению с предыдущим месяцем и падение выручки по некоторым точкам год к году до 50%. Параллельно возрастают издержки», — сказала она.

В апреле лекарства от ОРВИ в аптеках в среднем подорожали на 7,6% в сравнении с тем же месяцем 2019 года. Цены на отдельные препараты выросли в разы.

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Нездоровый рост: лекарства от ОРВИ подорожали почти на 8%