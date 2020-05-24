Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

В Киевской области шестнадцатилетний подросток застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия.

Как сообщают украинские СМИ, ночью 22 мая в Вышгороде произошла стычка между подростками и двумя мужчинами. О причинах инцидента не сообщается, однако известно, что один из молодых людей выстрелил из оружия, принадлежащего одному из мужчин.

«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении региональном управлении Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, от полученного огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте происшествия. Позже бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил, что погибший — экс-боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «самообороны майдана» — формирований активистов, которые оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона евромайдана.

В январе воевавший в Донбассе мужчина застрелил своего знакомого в Киевской области. Мужчина признался, что застрелил товарища из охотничьего ружья во время ссоры, которая возникла после распития алкогольных напитков.