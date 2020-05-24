Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

24 мая 2020     16
Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

В Киевской области шестнадцатилетний подросток застрелил бывшего участника военной операции на востоке Украины из его же огнестрельного оружия.

Как сообщают украинские СМИ, ночью 22 мая в Вышгороде произошла стычка между подростками и двумя мужчинами. О причинах инцидента не сообщается, однако известно, что один из молодых людей выстрелил из оружия, принадлежащего одному из мужчин.

«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка сильно ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении», — говорится в сообщении региональном управлении Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, от полученного огнестрельного ранения 45-летний мужчина скончался на месте происшествия. Позже бывший депутат Игорь Мосийчук сообщил, что погибший — экс-боец батальона «Айдар» Игорь Корниенко.

Добровольческий батальон «Айдар» создан весной 2014 года. В него вступали преимущественно националисты и члены отрядов «самообороны майдана» — формирований активистов, которые оказывали вооруженное сопротивление правоохранительным органам во время разгона евромайдана.

В январе воевавший в Донбассе мужчина застрелил своего знакомого в Киевской области. Мужчина признался, что застрелил товарища из охотничьего ружья во время ссоры, которая возникла после распития алкогольных напитков.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В ООН высказались об объявленном талибами перемирии в Афганистане
В ООН высказались об объявленном талибами перемирии в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал объявленное на три дня талибами перемирие в Афганистане. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан …


Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы
Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы

Онлайн-кинотеатр Okko покажет премьеру спектакля по пьесе «Калигула» Альбера Камю с Евгением Мироновым в главной роли. Об этом сообщается в …


У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. Об этом сообщает The …


СМИ: Россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC
СМИ: Россиянин Аскаров проведёт поединок на «Бойцовском острове» UFC

23 мая 2020, 23:15 Шестой номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Аскар Аскаров проведёт свой следующий поединок …


Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа
Глушаков: возможно, стоило закончить сезон и начать чемпионат с чистого листа

23 мая 2020, 23:29 Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал возобновление чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости «Хотелось уже закончить, поскольку …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты