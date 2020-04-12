Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована с пневмонией, остается тяжелым. Об этом рассказала подруга певицы, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Пятым каналом».

При этом она отметила, что состояние артистки стабильное. По ее словам, у медиков появилась «вера в то, что все далее будет проходить более успешно». Королева также добавила, что в самом начале ситуация была тяжелее.

В воскресенье, 12 апреля, Бабкину планируется снять с аппарата ИВЛ и перевести на кислород, рассказала подруга певицы.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. 9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Источник: Лента.Ру