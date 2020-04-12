Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы

12 апреля 2020     1
Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована с пневмонией, остается тяжелым. Об этом рассказала подруга певицы, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Пятым каналом».

При этом она отметила, что состояние артистки стабильное. По ее словам, у медиков появилась «вера в то, что все далее будет проходить более успешно». Королева также добавила, что в самом начале ситуация была тяжелее.

В воскресенье, 12 апреля, Бабкину планируется снять с аппарата ИВЛ и перевести на кислород, рассказала подруга певицы.

Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. 9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем досуге в больнице
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон рассказал о своем досуге в больнице

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем досуге в больнице. Об этом пишет издание New York Post. В …


В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы
В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы

В Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Глава Ульяновска Сергей Панчин …


Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы
Подруга Надежды Бабкиной рассказала о состоянии певицы

Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, которая была госпитализирована с пневмонией, остается тяжелым. Об этом рассказала подруга певицы, диетолог Маргарита …


СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева
СМИ узнали о воспалении легких у историка моды Александра Васильева

Воспаление легких диагностировали у историка моды Александра Васильева. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеведущую Екатерину Гордон. «Сегодня …


Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах
Рогозин ответи Маску на заявление о многоразовых ракетах

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал резкий ответ на высказывание главы компании SpaceX Илона Маска об отсутствии у России многоразовых ракет. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты