Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу

19 июня 2020     3
Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу

Специалисты рынка недвижимости подсчитали шансы москвичей обменять квартиру в столице на дачу в Подмосковье. Учитывались дома площадью меньше 200 «квадратов» и за исключением элитного сегмента. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Средняя квартира в спальном районе Москвы дороже дома, расположенного по тому же направлению в Подмосковье, примерно на 41 процент. Самый выгодный подобный обмен могут провести жители Юго-Восточного административного округа (районы Кузьминки, Капотня, Люблино и Марьино). Жилье на вторичном рынке столицы стоит около 9,8 миллиона рублей, а покупка дома (Егорьевское, Новорязанское, Новокаширское шоссе) обойдется в 6,1 миллиона рублей. Разница равняется 61 проценту.

Для Восточного округа данный показатель составляет 59 процентов. Средняя цена квартиры в Восточном Измайлове, Гольянове, Ивановском и Новогирееве равняется 9,2 миллиона рублей против 5,8 миллиона за средний дом по Горьковскому или Новорязанскому шоссе.

Замыкает тройку лидеров Северный административный округ — районы Ховрино, Головинский, Западное Дегунино и Дмитровский. Здесь можно обменять квартиру (средняя стоимость — 10,6 миллиона рублей) на дом по Ленинградскому и Дмитровскому шоссе в среднем за 6,9 миллиона рублей. Разница составляет 55 процентов.

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Источник: Лента.Ру

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Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу
Подсчитаны шансы москвичей обменять квартиру на дачу

Специалисты рынка недвижимости подсчитали шансы москвичей обменять квартиру в столице на дачу в Подмосковье. Учитывались дома площадью меньше 200 «квадратов» …



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