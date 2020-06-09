Подтверждено состояние алкогольного опьянения Ефремова в момент аварии

9 июня 2020     13
Подтверждено состояние алкогольного опьянения Ефремова в момент аварии

Полиция подтвердила, что актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, передает ТАСС.

В настоящее время артист задержан. Ему может быть предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), предусматривающей до семи лет лишения свободы, передает источник агентства.

«Сегодня в 21:44 мск у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем “Лада“», — уточнили в московской полиции.

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23:32 — 8 июня

Ефремов попал в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера врезался развернулся через сплошную и столкнулся с небольшим фургоном.

Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Пострадавшего мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. В настоящее время его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами. Виновник аварии практически не пострадал.

Источник: Лента.Ру

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