Погоня оперативников за получателем взятки для майора полиции попала на видео

21 апреля 2020     15
Погоня оперативников за получателем взятки для майора полиции попала на видео

В Москве погоня оперативников за получателем взятки для майора полиции Вадима Базарова попала на видео. Ролик во вторник, 21 апреля, публикует «Коммерсант».

На кадрах видно, как посредник успел вырваться из рук полицейского, который упал на асфальт. Пробежав несколько метров, преследуемый оперативниками мужчина бросил конверт в кусты и попытался уйти от преследователей. Трое полицейских продолжили погоню. Позже правоохранители нагнали подозреваемого, однако это осталось за кадром.

Задержанный оказался заместителем начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда майора Вадима Базарова. Как выяснилось, он пришел за взяткой вместо своего начальника. В выброшенном конверте полицейские обнаружили 1,8 миллиона рублей. По предварительным данным, деньги предназначались за прекращение проверки в отношении бизнесмена, специализирующегося на строительстве.

Ранее 21 апреля сообщалось, что начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Зеленограда майор Вадим Базаров сбежал и был объявлен в федеральный и международный розыск: его обвиняют по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

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Источник: Лента.Ру

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