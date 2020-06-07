Похищение сына адвоката Скрыпника могло быть связано с бандой Гагиева

7 июня 2020     16
Похищение сына адвоката Скрыпника могло быть связано с бандой Гагиева

Следствие проверяет версию о связи похищения сына адвоката Константина Скрыпника с участием юриста в деле банды Аслана Гагиева. Перед похищением несовершеннолетнего адвокат неоднократно получал звонки от неизвестных с угрозами, сообщает РЕН ТВ.

Запись одного из звонков оказалась в распоряжении телеканала. Звонящий обещает Скрыпнику, что тот «позавидует мертвым» и «будет кровью харкать». При этом речь идет о неких деньгах, которые адвокат якобы должен этому человеку.

16-летний сын адвоката ушел из дома и не вернулся 5 июня. 7 июня его нашли связанным в подмосковной деревне Каменки. Он заявил, что был похищен.

По данным следствия, Аслан Гагиев, также известный как Джако, создал и возглавил преступное сообщество в 2004 году. Группировкой были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и многие другие.

Большинство членов банды приговорены к длительным срокам лишения свободы. Сам Гагиев находился в международном розыске с 2014 года. Его экстрадировали в Москву из Вены и заключили под стражу 20 июня 2018 года. Чтобы избежать отправки в Россию, он симулировал аэрофобию, однако по результатам экспертизы у него не было выявлено такой проблемы.

Источник: Газета Известия

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