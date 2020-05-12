Похолодание с дождями ожидается в Приморском крае

Жителей Приморского края ожидает прохладная и дождливая погода к концу недели. Об этом сообщил начальник Примгидромета Борис Кубай.

По данным специалиста, 14 мая станет самым теплым днем второй декады месяца. С 15 мая в Приморье начнется похолодание. Из-за циклонов и атмосферных фронтов на юге региона с 16 по 18 мая ожидаются дожди. Об этом сообщает Vostokmedia.

Согласно прогнозам, в конце недели на западе Приморья ожидается температура +13…+18 градусов. На востоке столбики термометров упадут до +3…+8 градусов.

Ранее сообщалось, что в России ожидается неоднородная погода в течение лета. Ожидаются периоды как потепления, так и похолодания.