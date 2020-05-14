Появилась новая информация о состоянии отца Нурмагомедова

14 мая 2020     9
Появилась новая информация о состоянии отца Нурмагомедова

У отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова обнаружились проблемы с сердцем. О состоянии тренера рассказали глава Fight Nights Global Камил Гаджиев и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов, их слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Рабаданов заявил, что 13 мая Нурмагомедову-старшему сделали операцию на сердце. «Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет», — добавил комментатор.

Гаджиев также подтвердил информацию о проблемах с сердцем у отца бойца. «Я не уверен в этом диагнозе — инсульт или инфаркт, но понятно, что у него были проблемы с сердцем», — сказал он.

Нурмагомедов-старший был доставлен в больницу Дагестана с подозрением на пневмонию 25 апреля. Через неделю его состояние ухудшилось, и он был переведен в московскую клинику. 13 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что тренер бойца впал в кому, а врачи не пускают к нему родственников. Его состояние оценивают как тяжелое.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ЦБ направил в Госдуму отчёт за 2019 год
ЦБ направил в Госдуму отчёт за 2019 год

12:05 Банк России направил в Государственную думу отчёт за 2019 год, сообщается на сайте ЦБ. © Anton Belitsky/Global Look Press …


RT запустил проект «Военкоры»
RT запустил проект «Военкоры»

12:05 Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом работы в …


Появилась новая информация о состоянии отца Нурмагомедова
Появилась новая информация о состоянии отца Нурмагомедова

У отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова обнаружились проблемы с сердцем. О состоянии тренера …


Портреты вождей нацизма на акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом
Портреты вождей нацизма на акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом

Портреты вождей нацизма размещенные на онлайн-акции «Бессмертный полк» обернулись уголовным делом. Об этом в четверг, 14 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный …


Раскрыты правила дезинфекции гаджетов
Раскрыты правила дезинфекции гаджетов

Смартфоны и прочие устройства необходимо чистить не реже раза в сутки. Об этом говорится в рекомендациях по дезинфекции гаджетов, опубликованных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты