Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой

12 апреля 2020     1
Появились подробности о состоянии Татьяны Булановой

Певице Татьяне Булановой стало лучше. О своем состоянии артистка рассказала телеканалу «360».

Она отметила, что чувствует себя «уже хорошо». При этом, по словам артистки, она все еще находится в реанимации.

Отмечается, что концертный директор певицы отказался комментировать сообщения о ее госпитализации.

Татьяна Буланова была доставлена в больницу Санкт-Петербурга с подозрением на инсульт. Отмечалось, что у певицы проблемы с сердцем. В медучреждении ей проведут полное обследование, в ходе которого будут установлены причины ухудшения самочувствия.

Источник: Лента.Ру

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