Появились подробности о задержанных участниках перестрелки в Москве

24 мая 2020     13
Появились подробности о задержанных участниках перестрелки в Москве

Задержан четвертый предполагаемый участник перестрелки на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет Telegram-Канал LIFE SHOT, им оказался 46-летний мужчина. На допросе он признался, что участвовал в перестрелке. По его словам, причиной произошедшего стал конфликт, однако он не уточнил, какой именно.

«Всего задержаны четыре человека, в том числе и раненый. Роль каждого в перестрелке устанавливается», — рассказал собеседник агентства. По его данным, все задержанные оказались приезжими из Оренбурга.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство»), 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и 213 УК РФ («Хулиганство»).

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21:07 — Сегодня

Ранее сообщалось о первом пострадавшем в результате перестрелки — 37-летнем Николае Седове. Он получил ранение дробью в ягодицу, спину и лицо. Россиянин прятался на территории автобусного парка после произошедшего. В настоящее время с ним общаются полицейские, однако он не дает показаний о случившемся.

Перестрелка у жилого комплекса на Каширском шоссе произошла ранее 24 мая. По предварительным данным, всего в конфликте участвовали не менее восьми человек, вооруженных охотничьими ружьями «Сайга» и «Вепрь». Подозреваемые скрылись с места перестрелки на нескольких автомобилях, в городе объявлен план «Перехват». Позже стало известно о задержании трех предполагаемых участников перестрелки.

Источник: Лента.Ру

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