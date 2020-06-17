Появилось новое видео устроенного Северной Кореей взрыва на границе

В сети появились новые кадры, на которых запечатлен устроенный Северной Кореей взрыв в городе Кэсон на границе с Южной Кореей. Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.
Отмечается, что это кадры, сделанные самими северокорейским СМИ. На видео показан момент взрыва и обрушение зданий, стоящих рядом. Также заметен большой столб дыма.
16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Он произошел вскоре после новости о планах КНДР укрепить границу с южными соседями и ввести войска в демилитаризованную зону на границе. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
Источник: Лента.Ру