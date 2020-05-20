Появилось видео работы полиции у места жесткой посадки Ми-8 под Москвой

20 мая 2020     13
Появилось видео работы полиции у места жесткой посадки Ми-8 под Москвой

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео работы полиции на месте жесткой посадки военно-транспортного вертолета Ми-8 в районе Клина под Москвой.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов работают на дороге, ведущей к месту ЧП.

Во вторник вечером военно-транспортный вертолет Ми-8 потерпел крушение в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) на безлюдной местности. В результате ЧП экипаж вертолета погиб от полученных ранений.

Как сообщал источник «Известий», погибшими являются три офицера, штатных летчика эскадрильи — два пилота и борттехник. Вертолет выполнял плановый полет в рамках курса боевой подготовки.

Одной из предварительных причин крушения, по данным Минобороны России, считается техническая неисправность. В момент жесткой посадки боекомплекта на вертолете не было. Комиссия главного командования ВКС уже вылетела к месту ЧП.

Поисковая группа обнаружила оба черных ящика на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 в Подмосковье. Их состояние удовлетворительное.

Источник: Газета Известия

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