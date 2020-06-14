Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково

@mashmoyka / Telegram

Появилось видео с места столкновения двух самолетов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Кадры публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованных кадрах видно, что столкнулись воздушные судна авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7.

По информации журналистов, инцидент произошел, когда самолет «Уральских авиалиний» ждал очереди на взлет. На борту находились 84 пассажира, их отправили в терминал ожидать резервный борт. Сообщается также, что ВВП-1 сейчас закрыта, работает только вторая полоса.

Как сообщалось ранее, столкновение воздушных судов, следующих рейсами Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград, произошло при рулении. Пострадавших нет.

Источник: Лента.Ру