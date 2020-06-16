Появилось видео ссоры историка Соколова и его жертвы накануне убийства

16 июня 2020     5
Появилось видео ссоры историка Соколова и его жертвы накануне убийства

В интернете появилось видео ссоры историка Олега Соколова и его сожительницы, аспирантки Анастасией Ещенко, которую он убил осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам адвоката родственников жертвы Александры Бакшеевой, видео снял сам Соколов за несколько часов до убийства. На нем Ещенко плачет и требует, чтобы доцент отпустил ее, потому что она хочет уйти. В ответ на это Соколов ударяет ее, после чего ссора продолжается. В конце девушка убегает из квартиры.

Бакшеева предположила, что обвиняемый хотел использовать видео как доказательство своей непричастности к исчезновению Ещенко. Публикацию материала она сочла подозрительным, так как Соколов в суде отказался от услуг адвоката, который имел доступ к нему и другим материалам уголовного дела на этапе предварительного расследования. «Родители Анастасии шокированы таким циничным поступком», — заявила она.

При этом адвокат историка Александр Почуев заявил, что защита не имеет никакого отношения к ситуации. Он подчеркнул, что ни жертва трагедии, ни обвиняемый не давали согласия на публикацию.

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00:02 — 12 ноября 2019

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

Сам он в суде заявил, что убитая им аспирантка первая набросилась на него с ножом. Вместе с тем соседи Соколова рассказали, что Ещенко никогда не вела себя агрессивно по отношению к нему, тогда как он кидал ее на пол и доводил до слез. По словам соседки убитой, подруги Евгении Лукьяновой, Ещенко «очень сильно и очень чисто любила Соколова» и всегда поддерживала его.

Источник: Лента.Ру

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