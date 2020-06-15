Появление куриных ножек в цветах флага России объяснили

Птицефабрика «Троекурово» объяснила появление в соцсетях рекламы куриных ножек, раскрашенных в цвета флага России. В пресс-службе компании рассказали изданию «Подъем», что публикация была информационной атакой.

Отмечается, что аккаунты в Twitter и во «ВКонтакте», в которых появились посты с окрашенными в цвета триколора куриными ножками, якобы выпущенными специально ко Дню России, не принадлежат компании «Троекурово».

«На бренд “Троекурово” в социальных сетях ведется информационная атака с аккаунтов “vk.com/troekurovoru” и “twitter.com/troekurovoru”. Данные аккаунты не имеют никакого отношения к бренду “Троекурово” и его коммуникации», — сообщили в пресс-службе. В компании отметили, что в отношении «происходящих действий третьих лиц будет проведено расследование со стороны компетентных органов».

Аккаунт «Троекурово», опубликовавший фотографию куриных ножек ко Дню России, был зарегистрирован в Twitter в июне 2020 года. В публикациях подписчиков поздравили с Троицей и с «днем снятия карантина». Кроме того, утверждалось, что бренд «Троекурово» «официально поддерживает права трансгендеров». Тогда же была создана страница во «ВКонтакте», на ней опубликованы те же посты, что и в Twitter.

Источник: Лента.Ру