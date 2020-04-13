Покорение космоса СССР связали с репрессированными украинцами

13 апреля 2020     15
Покорение космоса СССР связали с репрессированными украинцами

Депутат Верховной Рады Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович связал покорение космоса СССР с репрессированными украинцами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву. По словам депутата, советская пропаганда изображала достижения в науке и технике в качестве результата свободы мысли и творчества при коммунизме. Однако, по его мнению, их львиная доля «создана зэками с высшим образованием и научными степенями».

Вятрович напомнил, что Королев пребывал на Колыме и в трудовых колониях, где «искалеченный допросами» физик участвовал в разработке реактивного самолета РД-1 и ракетных двигателей. Руководителем ученого был Валентин Глушко, который отбывал восьмилетний срок.

Он также подчеркнул, что Королев и Глушко войдут в историю как люди, которые запустили на орбиту Земли первый искусственный спутник и первого космонавта.

Валентин Глушко был одним из пионеров ракетно-космической техники, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения. Сергей Королев является одним из основных создателей советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой.

Источник: Лента.Ру

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